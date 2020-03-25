Опубликовано видео полетов Су-57 на предельных режимах

Истребители пролетели на сверхмалых высотах

Российское Министерство обороны показало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, видно, как летчики отрабатывают полеты на малых и предельно малых высотах.

Кроме того, летчики отработали боевое применение авиационных средств поражения и выполнение элементов ближнего воздушного боя. Особенностью стало применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса, отметили в военном ведомстве.

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