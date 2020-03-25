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Как пережить самоизоляцию и не перессориться со всеми вокруг. Советы психолога

09:28
  • среда
  • 25 марта 2020

Невозможность побыть дома одному - испытание для многих

Психолог дала россиянам несколько рекомендаций, как грамотно устроить свою жизнь в самоизоляции, чтобы избежать ссор с родными, близкими и соседями.
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В первую очередь следует заранее договориться о нормах допустимого и составить правила проживания, которые устроили бы все стороны, сообщила агентству "Москва" член Федерации психологов образования Юлия Челышева.

Появление раздражения и конфликтов на бытовой почке в условиях карантина, когда все члены семьи и соседи по лестничной площадке дома, неизбежно.

"Мы находимся в замкнутом пространстве, видим друг друга практически 24 часа в сутки и, конечно же, раздражаемся. Иногда не можем поделить один компьютер или обращаем внимание на привычки родственников, которые раньше не бросались в глаза; вынуждены выполнять обязанности, которые раньше никак не ложились на наши плечи", - объяснила Челышева.

Второе не менее важно правило – не уходить от конфликтов, а решать их разговором. Любую спорную ситуацию нужно обсуждать и объяснять.

"Следует не уходить от проблемы, а искать совместные пути решения", - подчеркнула психолог.

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