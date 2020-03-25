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Еще пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Москве

09:10
  • среда
  • 25 марта 2020

В больнице в Коммунарке остаются 104 человека с подтвержденным диагнозом

Еще пять человек вылечили от коронавируса в Москве. В среду их выписали из медицинского центра в Коммунарке.

О выписке излеченных от коронавируса сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что заболевшие посещали европейские страны.

В свою очередь главный врачи больницы в Коммунарке Денис Проценко в своем фейсбуке сообщил о выписке 54 пациентов. Всего сейчас состоят на лечении 380 пациентов, в том числе 104 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус".

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