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Лещенко мог заболеть по дороге из США

09:44
  • среда
  • 25 марта 2020

У них с женой была пересадка во Франции

Поклонники переживают за Льва Лещенко, который вместе с женой Ириной попал в больницу в Коммунарке. У 78-летнего певца подозревают воспаление легких. 
Льва Лещенко с супругой госпитализировали в Коммунарку

По данным kp.ru, примерно две недели назад Лещенко и его супруга вернулись в Россию из США и Канады. Во время перелета им пришлось сделать пересадку во французском Марселе. "И тогда начались первые легкие проявления ОРВИ. Может быть, тогда и подхватили инфекцию?" - рассказал изданию друг семьи.  

Вернувшись с гастролей, Лещенко самоизолировался, однако их с женой самочувствие оставляло желать лучшего. В итоге артист сам отправился в больницу, сообщил его концертный директор Олег Дмитриев. Врачи сделали Льву Валерьяновичу и Ирине Павловне тесты на коронавирус. Информации о результатах пока не поступала. 

Состояние народного артиста РСФСР оценивается как стабильное, но его фанаты все равно тревожатся. Под его последним постом в Instagram интернет-пользователи оставляют комментарии со словами поддержки. 

- Мой хороший, мой родной, поправляйся! 

- Очень переживаю! Надеюсь, все будет хорошо!

- После выздоровления больше никогда не болейте. Мы с вами!

- Лев Валерьярович, держись! Мы с тобой! Куда мы без тебя?

- Все будет хорошо! Скорейшего выздоровления. 

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