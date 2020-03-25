Лещенко мог заболеть по дороге из США

У них с женой была пересадка во Франции

Поклонники переживают за Льва Лещенко, который вместе с женой Ириной попал в больницу в Коммунарке. У 78-летнего певца подозревают воспаление легких.

По данным kp.ru, примерно две недели назад Лещенко и его супруга вернулись в Россию из США и Канады. Во время перелета им пришлось сделать пересадку во французском Марселе. "И тогда начались первые легкие проявления ОРВИ. Может быть, тогда и подхватили инфекцию?" - рассказал изданию друг семьи.

Вернувшись с гастролей, Лещенко самоизолировался, однако их с женой самочувствие оставляло желать лучшего. В итоге артист сам отправился в больницу, сообщил его концертный директор Олег Дмитриев. Врачи сделали Льву Валерьяновичу и Ирине Павловне тесты на коронавирус. Информации о результатах пока не поступала.

Состояние народного артиста РСФСР оценивается как стабильное, но его фанаты все равно тревожатся. Под его последним постом в Instagram интернет-пользователи оставляют комментарии со словами поддержки.

- Мой хороший, мой родной, поправляйся!

- Очень переживаю! Надеюсь, все будет хорошо!

- После выздоровления больше никогда не болейте. Мы с вами!

- Лев Валерьярович, держись! Мы с тобой! Куда мы без тебя?

- Все будет хорошо! Скорейшего выздоровления.

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