Как в Москве лечат от коронавируса на дому

Алгоритм утвердил депздрав столицы
В Москве пациентов, у которых подтвержден коронавирус, будут лечить в домашних условиях при легком течении заболевания. Алгоритм лечения на дому утвердил департамент здравоохранения столицы.
Новые правила работы действуют с 23 по 30 марта, пишет газета "Известия". Согласно приказу властей, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градусов, если у него фиксируется свободное дыхание, частота дыхательных движений составляет меньше 30, а показатель насыщенности крови кислородом превышает 93%. В противном случае пациента госпитализируют.
В случае лечения на дому человеку назначат специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию.
При этом госпитализировать будут и тех, кто старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, беременных и тех, кто живет с членами семьи, принадлежащими категории с высокой степенью риска, отмечает "Газета.Ru".
Для удаленного консультирования пациентов в медицинских организациях определен круг лиц, который несет ответственность за такую работу. Принятый депздравом документ также определяет регламент забора биологического материала у больных и тех, кто с ними контактировал.
Ранее в Москве вылечили еще пять человек от коронавируса. В среду их выписали из медицинского центра в Коммунарке.
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