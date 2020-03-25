РЖД отменили часть поездов внутри России на фоне коронавируса

В том числе на маршруте Москва - Санкт-Петербург

Холдинг РЖД из-за коронавируса и снижения спроса поменяли график движения поездов внутри России.

Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать, заявили "Интерфаксу" в компании, уточнив, что речь идет только о тех маршрутах, у которых есть альтернатива.

Отмена поездов коснется в том числе маршрутов Москва-Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Белгород Москва, Екатеринбург-Казань и других. С подробностями можно ознакомиться тут.

Ранее РЖД временно отменили поезда, курсировавшие за границу — в Ниццу, Берлин, Прагу, Кишинев, в украинские и китайские города.

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