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Отсутствие стола и неудобный стул: россияне жалуются на трудности "удаленки"

10:15
  • среда
  • 25 марта 2020

Но недовольна лишь треть граждан

80% россиян выполняют рекомендации работодателя о переходе на работу из дома из-за угрозы распространения коронавируса. Оставшиеся продолжают ездить в офис, так как их присутствие там необходимо или из-за неудобства удаленки.

Согласно опросу HeadHunter, который приводит газета "Известия", треть работников российских компаний считают работу из дома неудобной.  Больше всего им мешает трудиться удаленно неподходящая мебель, например, неудобный стул или отсутствие письменного стола. Еще 31% из числа проигнорировавших рекомендации, жалуется на слабый компьютер, и почти четверть – на низкую скорость интернета. Меньше всего жалуются на перебои с мобильной связью. На это обратили внимание 8% опрошенных.

При этом неудобства при удаленной работе могут привести как к проблемам со здоровьем, так и психологическим проблемам. По мнению эксперта по безопасности труда Олега Косырева, в домашней обстановке работник просто не может сосредоточиться, поскольку привык отдыхать в своей квартире.

"Если компания переходит на удаленный режим, руководство должно понимать издержки такого формата. Сотруднику обязаны организовать рабочее место", - говорит он. Правда, оплатить сотруднику необходимую для работы мебель, готовы лишь 2% работодателей.

В целом на удаленную работу перешли уже 96% офисных работников, пишет газета. Сегодня на рынке наблюдается уникальная ситуация. Отправить работников по домам удалось всего за несколько дней. В обычных обстоятельствах на это могло бы уйти несколько лет.

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