"Заложник некрасивой ситуации": Домогаров объяснил уход из МХАТ им. Горького

Спектакли с его участием еще стоят в афише

56-летний актер Александр Домогаров перестал сотрудничать с театром МХАТ им. Горького, где он играл в спектакле "Сцены из супружеской жизни" с Юлией Высоцкой.

Александр Домогаров около 25 лет работает в Театре им. Моссовета. На сцене МХАТ им. Горького он появлялся в качестве приглашенного актера. В марте спектакли с участием Домогарова и Высоцкой прошли с аншлагом. Ожидалось, что звездный дуэт порадует публику в середине апреля, однако народный артист России сделал неожиданное заявление.

"Я разорвал отношения со МХАТ им. Горького, отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас... Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого "лже-театра". Напоминаю, Домогаров - артист Театра имени Моссовета", - сказал актер.

Александр Домогаров заявил, что он не вернется в театр даже в том случае, если руководство попросит у него прощения. "Никакого конфликта нет, я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации", - цитирует его starhit.ru. Вдаваться в подробности он не пожелал.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького отказался от комментариев. В пресс-службе театра сообщили, что спектакли с участием Домогарова стоят в афише. "За все сыгранные постановки актеры получают деньги. Ни о каких изменениях в графике мы не знаем. Если мы не сможем их сыграть, всему виной будет, скорее всего, пандемия", - рассказали в театре.

Видео: Александр Домогаров в программе "Мой герой"

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