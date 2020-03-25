Сейсмологи оценили угрозу цунами на Курилах

После мощного землетрясения из опасного района эвакуировали сотни людей

Мощное землетрясение магнитудой более семи произошло у берегов Камчатки и Курильских островов. Во многих домах задрожали люстры и мебель. Власти объявили угрозу цунами. Из опасного района эвакуировали сотни людей.

Более 400 жителей прибрежных посёлков Северо-Курильского района сейчас уже вернулись в свои дома. Они были экстренно эвакуированы после объявления угрозы цунами. Волна подошла высотой 50 сантиметров. Жертв и разрушений нет. Но наблюдения сейсмологов продолжаются.

Сильные толчки магнитудой 7,2 произошли в Тихом океане на глубине 250 километров. Землетрясение ощутили на курильском острове Парамушир и в некоторых районах Камчатки.

В самый разгар рабочего дня в зданиях тряслись стены и люстры, раскачивалась мебель и компьютерная техника. Люди стали выбегать из торговых центров и офисов. Экстренно забирать детей из школ, детских садов и уходить на возвышенности.

"Главное управление МЧС России по Сахалинской области обращается к жителям островного региона с просьбой сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти", - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Найдёнов.

После землетрясения сотрудники МЧС осматривают все здания и объекты. По последним данным, серьезных разрушений нет. В некоторых частных домах повреждены печные трубы, частично нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в центральной районной больнице.

Сейчас сейсмологи продолжают наблюдать за высотой волн, так как идет морской прилив. Но специалисты говорят, что, как правило, следующие приливы будут еще меньше.

"Мониторим ситуацию. Высота волны, по предварительным данным, - скорее, от слабой до умеренной", - сообщил РИА Новости представитель Сахалинского центра цунами. Тревогу цунами пока не отменили.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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