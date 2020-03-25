Пациент Коммунарки назвал неожиданной встречу с Путиным

Дмитрия Гаркави предупредили буквально за две минуты

За сутки в Москве и Подмосковье выписали из больниц десять пациентов, которые вылечились от коронавируса. Об этом сообщили утром в среду в оперативном штабе. По распоряжению правительства Роспотребнадзору выделят почти 1,5 миллиарда рублей на разработку средств профилактики и диагностики. По всей стране закрываются развлекательные центры. В нескольких регионах выявлены новые случаи заражения.

Как пишет "Фонтанка", лечение граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. Такую сумму назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч.

Тем временем в Москве все больше пациентов больницы поселка Коммунарка покидают медучреждение совершенно здоровыми.

"За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Идет на поправку и Дмитрий Гаркави. Именно его в больнице Коммунарки накануне навестил президент. По словам пациента, визит главы государства стал неожиданностью. Буквально за две минуты пришел медбрат и сказал, что сейчас придёт президент.

"Спросил он, как я себя чувствую, всё ли хорошо, всё ли в порядке, делаются ли все тесты, которые необходимы. Я и Денис Николаевич (Проценко, главврач) отвечали на эти вопросы, это довольно быстро всё произошло", - сообщил Гаркави.

Дмитрий держит связь с внешним миром онлайн, рассказывая о буднях пациента.

В больнице Коммунарки теперь ещё один известный пациент. Лев Лещенко с супругой был госпитализирован накануне. Диагноз пока не подтвержден. Пара в феврале посещала Италию. Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения больных с коронавирусом. Один из важных пунктов - если у пациента температура не выше 38,5 градуса, дыхание свободное, нет симптомов, отягчающих состояние, ему можно остаться в изоляции дома. Но такой вариант не применим для пациентов старше 65 лет, для людей с хроническими заболеваниями, а также для будущих мам. По распоряжению правительства, во всех регионах России закрыты клубы, кинотеатры, развлекательные центры. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отправила всех сенаторов старше 65 лет на дистанционную работу.

Во многих школах каникулы или онлайн-уроки. Студенты также учатся дистанционно. Эту рекомендацию выполнили все российские вузы, подведомственные Министерству образования.

"На сегодняшний день, если брать в целом систему высшего образования России, то порядка 80% вузов прислушались к этой рекомендации и перевели работу в дистанционный формат. Если брать вузы, подведомственные Министерству науки и высшего образования, те вузы, которые расположены в России, 100% все вузы перешли на дистанционный формат работы со студентами", - сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Павел Прокопенко. Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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