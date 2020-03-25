"Будет еще хуже": назван следующий эпицентр распространения коронавируса

В США строят пессимистичные прогнозы

Пекин сегодня открыл провинцию Хубэй, откуда пошла пандемия коронавируса. За исключением её административного центра – города Ухань. По всей стране возобновляют работу туристические объекты, в том числе Великая Китайская стена. А вот за пределами Поднебесной эпидемиологическая обстановка ухудшается. Следующим эпицентром, по предположению ВОЗ, могут стать США. Не лучше ситуация и в Европе.

Теперь уже наученные горьким опытом итальянцы и так сидят по домам, но по улицам все равно постоянно проходят полицейские патрули и напоминают о мерах безопасности. Премьер-министр Джузеппе Конте проводит пресс конференцию в интернете, обещая не допустить в стране забастовок. Накануне профсоюзы заявили, что призовут к всеобщей стачке, если безопасность рабочих будет поставлена под угрозу. А это в сложившихся условиях будет означать окончательный коллапс в стране.

"Мы не можем допустить, чтобы страна забастовала в этот момент. Прежде всего не должно быть перебоев с поставками топлива и продовольствия. И я гарантирую, что этого не случится", - заявил итальянский премьер.

Сегодня в Италию прилетел 15-й самолет ВКС России. На борту - оборудование для диагностики коронавируса и проведения дезинфекции. Итальянское правительство приняло решение увеличить размер штрафов для тех, кто не соблюдает карантин до трех тысяч евро. Хотя полиция в странах Европы и так не церемонится с любителями прогуляться. В Мадриде стражи порядка, не стесняясь усмиряют непокорного горожанина пощечинами. А настоящими хозяевами опустевших улиц теперь становятся дикие животные. В Барселоне по улицам разгуливают кабаны.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заявляют: новым эпицентром распространения коронавируса в мире становятся США. Там уже почти 55 тысяч случаев заражения и около 800 умерших. Лос-Анджелес, Чикаго, Бостон - один за другим на карантин закрываются целые города. Самая сложная ситуация в Нью-Йорке - там проживает треть всех заболевших и их число очень быстро растет. Мэрия приняла решение отпустить из тюрем осужденных за мелкие преступления и обратилась за помощью к федеральному правительству.

"Я должен быть честен. Мы не можем сказать, что все закончится быстро. На этой неделе я уже несколько раз говорил с Дональдом Трампом. Президент поддерживает нас, но я не могу согласиться с ним, когда он говорит, что для победы над вирусом не потребуются месяцы. С учетом состояния нашего здравоохранения, я думаю, немыслимо вернуться к нормальной ситуации уже в апреле. Будет еще хуже", - прогнозирует мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Пессимизм главы крупнейшего города Америки понятен. В 300-миллионной стране люди не привыкли к самоограничениям. И, несмотря на предупреждения, многие, особенно молодежь, игнорируют все запреты.

"Если я заболею, значит так тому и быть. В конце концов, я не собираюсь позволять вирусу мешать мне веселиться. Я ждал эту поездку восемь месяцев и не собираюсь ее прерывать. Плохо только, что бары закрыты. Но ничего, мы найдем альтернативу", - говорит житель штата Огайо Брэди Слудер.

Зато бары и рестораны начали открываться в Китае. Появились пассажиры в общественном транспорте, который ежедневно тщательно дезинфицируют. Туристы даже могут снова посещать Великую Китайскую стену. Сегодня власти открывают провинцию Хубей. А 8 апреля закончится карантин в городе Ухань. Жесткие ограничения, введенные в Китае с началом эпидемии, принесли свои плоды. Заболеваемость коронавирусом резко пошла на спад. В других странах мира до этого еще далеко. Но пример Поднебесной показателен.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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