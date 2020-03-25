Подари жизнь: 14-летнему Диме с лейкозом нужна помощь

Мальчику нужны препараты нового класса и пересадка костного мозга

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 14-летнего Дмитрия Кузнецова из Московской области. У него лейкоз. Мальчику провели несколько курсов химиотерапии. Однако последние анализы показали, что болезнь не отступила. Ребёнку нужны препараты нового класса и пересадка костного мозга. Для продолжения лечения необходимо более двух с половиной миллионов рублей. Помочь может каждый.

В отличие от большинства россиян, Дима свой карантин воспринимает стоически. В больничных четырех стенах мальчик нашёл игру, которая ему никогда не надоедает. Как Карпов и Каспаров, сутки напролет мама и Дима сидят над шахматной доской. Друг другу не поддаются. Мама признает, что у сына явное преимущество. Ясно мыслит, обладает мужской выдержкой и спокойствием.

Когда врач приходит с коробкой - утро точно недоброе. Потому что рядовой осмотр грозит "переклейкой". Это замена катетера. По нему круглосуточно подается лекарство. Процедура неприятная. Но вот он замер, не двигается, даже виду не подал, что больно.

Дима поражает лёгкостью своего больничного бытия и покоряет философским отношением к жизни: "Я никогда наперед не планирую. Как лечение само идёт, так и надо. Врач говорит, и мы каждый день делаем то, что он говорит".

Шесть лет назад Дима впервые серьёзно заболел. Лейкоз выбил почву из-под ног на год. Тогда лечение помогло. Но недавние анализы показали, что победу праздновать рано. "Проснулась, разбушевалась. В этот раз я ее задавлю до конца", - уверен Дима.

Болезнь взяла детский организм в плен. Но Дима настроен серьезно. Для решительного поединка даже две руки разработал. Левой он пишет, а другой бросает дротики и держит хоккейную клюшку.

"Для нас это был удар огромный. И Дима тяжело это принял", - рассказала мама Димы Марина Кузнецова.

Стандартные схемы лечения врачи РДКБ, конечно, пробовали. Не помогло. Несколько курсов химиотерапии прошли впустую. А организму уже тяжело. От токсичных препаратов начались осложнения. Предложили альтернативное решение - противоопухолевый препарат "Блинцито" из нового класса лекарств. Он даёт надежду.

"Как он работает? Он активирует собственные клетки для борьбы с лейкозными клетками в организме. При этом тех побочных эффектов, которые мы видим от стандартной химиотерапии, у ребенка не наблюдается", - пояснила врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии №2 РДКБ Анастасия Козлова.

В составе препарата - уникальный белок. Он запускает процесс иммунного уничтожения злокачественных клеток. Непрерывно на протяжении 28 дней лекарство подается пациенту. После пересадки костного мозга человек исцеляется. На курс лечения Диме нужно 16 флаконов лекарства. Оно дорогостоящее. 2 770 000 рублей. Такую огромную сумму семье негде взять.

"У нас получилось первый раз победить. И сейчас я думаю, что получится, я верю в это", - сказала мама Димы.

Верят и врачи. Терапия иммунным препаратом должна сработать. Удалось бы найти деньги. Дима хочет стать волонтером и помогать нуждающимся, но сначала ему надо выиграть поединок, где на кону его жизнь.

Анастасия Мартынова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр". Москва.

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