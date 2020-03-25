Принц Гарри встретился с бывшей сразу после отъезда Меган Маркл в Канаду

Он был очень рад видеть ее

Принц Гарри перед своим отъездом в Канаду, где его ждали Меган Маркл и сын Арчи, посетил прощальную вечеринку, которую ему устроили друзья.

На торжество была приглашена бывшая возлюбленная герцога Сассекского – Челси Дейви, с которой он встречался с 2004 по 2010 годы, пишет The Sun.

"Гарри просиял, когда зашел в зал и увидел всех, кто ждал его. Он не мог поверить своим глазам, заметив Челси", - рассказали друзья принца.

Однако чувства Гарри к Челси остались в прошлом, сейчас они просто хорошие друзья. Кроме того, принц верен своей жене и никогда не пошел бы на предательство.

Ранее британские СМИ написали, что в период коронавируса править Великобританией, пока королева Елизавета II и принц Чарльз находятся в карантине, будут принцы Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон. Меган Маркл попросили не приезжать в Королевство и остаться в Канаде, пишет издание argumenti.ru. Возможно, это связано с пандемией коронавируса.

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