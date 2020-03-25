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Самойлову увидели без обручального кольца после ссоры с Джиганом

11:19
  • среда
  • 25 марта 2020

Дело дошло до развода?

Модель Оксана Самойлова, которая поссорилась с рэпером Джиганом, появилась в кадре без обручального кольца. 
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Недавно звездные супруги вернулись из США, где Самойлова родила четвертого ребенка. За границей отношения модели и рэпера разладились, когда Джиган попал в наркологическую клинику. Появились слухи о их скором разводе. Самойлова и Джиган пока не дают вразумительных комментариев о происходящем в семье. 

Сейчас модель пытается вернуться к нормальной жизни и играть роль веселой мамы. Она заботится о детях, следит за домашним хозяйством и занимается фитнесом. Чтобы не набрать лишний вес во время карантина из-за коронавируса, модель накупила спортивных принадлежностей. 

В сториз Instagram Самойлова выложила кадр, на котором она стоит с месячным Давидом перед зеркалом. На ней лосины и спортивный топик, оголяющий ее плоский живот. Однако удивляет не столько идеальная форма многодетной матери, сколько отсутствие обручального кольца на безымянном пальце ее правой руки. Раньше она почти не расставалась с этим золотым украшением. Его можно увидеть на многих фотографиях модели.  

 

Не исключено, что Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо лишь на время тренировки. Однако некоторые поклонники увидели в этом печальный знак. Вдруг Самойлова и Джиган решили расстаться, но скрывают это от общественности до окончания бракоразводного процесса? Так это или нет, покажет время.   

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля текущего года. 

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