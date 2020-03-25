Коронавирус может сильнее ударить по экономике России, чем дешевая нефть

Глава ВТБ предположил развитие событий в стране

Пандемия коронавируса может сильнее повлиять на российскую экономику, чем низкие цены на нефть.

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg. Все дело в том, что поведение вируса непредсказуемо, его дальнейшее развитие невозможно предугадать.

"Ни один из экономических и финансовых аналитиков не может сказать, как долго еще продлится ситуация с коронавирусом", - заявил он.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

Практически одновременно с началом пандемии страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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