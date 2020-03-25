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Российские военные вирусологи направились в итальянский Бергамо (видео)

11:22
  • среда
  • 25 марта 2020

Им предстоит преодолеть 600 километров

Российские военные вирусологи начали марш из Рима в Бергамо. Там они будут помогать местным врачам в борьбе с коронавирусом.

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Как сообщили в российском Минобороны, российским специалистам предстоит преодолеть около 600 километров. На всем пути их будут сопровождать итальянские карабинеры.

В состав колонны входят 22 единицы спецтехники, в том числе мобильный комплекс анализа и диагностики, мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам. Видео выдвижения колонны публикует ТВЦ.RU.

Ранее в Минобороны сообщали, что Россия направила в Италию   около ста военных вирусологов и эпидемиологов. Решение об оказании помощи было принято после телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра страны Джузеппе Конте.

По данным на 25 марта Италия остается лидером по количеству заболевших коронавирусом в Европе. Опасная инфекция подтверждена у почти 70 тысяч человек. Скончались уже почти семь тысяч зараженных.

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