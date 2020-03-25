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Умышленное заражение COVID-19 приравняют к диверсии и терроризму

12:02
  • среда
  • 25 марта 2020

Для неумышленного заражения готовятся новые правки в закон

Намеренное заражение людей коронавирусной инфекцией может расцениваться как терроризм, хулиганство или диверсия.
Нарушителей карантина накажут пятью годами заключения

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение карантина. Согласно тексту документа, если человек спровоцировал массовое заболевание граждан по неосторожности, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Если человек умер от болезни – до пяти лет, смерть двух и более лиц – до семи лет.

Если же человек умышленно пошел на заражение окружающих, то его действия будут квалифицироваться иначе – по статьям УК 205, 213, 281 в зависимости от умысла, передает ТАСС. В них сроки уже в разы больше.

Ранее во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина.         

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