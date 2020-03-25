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Работник Букингемского дворца заболел коронавирусом. С ним контактировала королева

12:12
  • среда
  • 25 марта 2020

Сотрудников монаршей резиденции изолировали

У работника Букингемского дворца обнаружили коронавирус нового типа. Всех людей, которые контактировали с инфицированным, отправили на двухнедельный карантин.  
Пандемия коронавируса сорвала планы Елизаветы II

Как сообщает портал dni.ru, коронавирус проник во дворец еще в тот момент, когда там находилась Елизавета II. По некоторым данным, королева общалась с носителем COVID-19. 

Сейчас Елизавета II и принц Филипп находятся в Виндзорском замке в 30 с лишним километрах от Лондона. Симптомов заболевания у правящей особы не наблюдается. Королева отменила все светские мероприятия и никого не допускает в замок. В распоряжении супругов есть восемь сотрудников обслуживающего персонала.  

15 марта стало известно, что королева с мужем покинули Букингемский дворец на время распространения коронавируса.

24 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан не выходить из дома без острой необходимости. 

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