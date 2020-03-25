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Число заболевших коронавирусом в России возросло на 163

11:41
  • среда
  • 25 марта 2020

Ситуация находится под контролем, заверила вице-премьер Татьяна Голикова

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 163 до 658, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Таким образом, суточный прирост новых случаев коронавируса в России увеличился почти втрое - с порядка 50-60 до 163.

"В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек", - сказала Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду (цитата по "Интерфаксу").

По ее словам, к тестированию на коронавирус приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Петербурге. Голикова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в России находится на контроле.

Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в 20 регионах. В Москве, по данным оперативного штаба, за последние сутки зарегистрировано 120 случаев заболевания коронавирусной инфекции (всего 410 заболевших), а в Подмосковье – 6.

Видео: назван следующий эпицентр распространения коронавируса

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