Мишустин анонсировал новые меры для борьбы с коронавирусом в регионах

Они коснутся работы торговых центров

Координационный совет в среду опубликует новый комплекс мер для регионов по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, новые меры для регионов будут касаться работы магазинов и торговых центров.

Регионам уже поручено увеличить количество коек в больницах для лечения больных с коронавирусом. Мишустин пообещал, что власти регионов будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации этой работы. По его словам, пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова призвала ускорить предоставление данных об охране здоровья пожилых людей и людей с заболеваниями и осложнениями. Эта группа граждан находится в зоне риска.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен еще у 163 человек. Таким образом, число инфицированных, по состоянию на 25 марта, выросло за сутки с 495 до 658. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, в Москве число заболевших увеличилось на 120 человек.

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