ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Он накотовасил": Муцениеце объяснила развод с Прилучным

12:52
  • среда
  • 25 марта 2020

По ее мнению, актеру пора к психологу

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце объяснила, почему она разводится с Павлом Прилучным.
"Глупо уходить от секс-символа": Муцениеце сделала заявление о разводе с Прилучным

"Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше - для меня это показатель. Он не понимает меня, я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык", - сказала Муцениеце в эфире YouTube-программы PeopleTalk TV.

По словам артистки, они с Прилучным решили разойтись мирно, чтобы остаться хорошими родителями для своих детей - четырехлетней Мии и семилетнего Тимофея. Кстати, малыши пока не знают о разводе родителей. Агата Муцениеце говорит, что они с мужем постоянно были в разъездах, поэтому дети даже не заметили особых изменений в семейной жизни. 

Прилучный скептически относится к психологам, так что пара не пыталась решить свои проблемы вместе со специалистом.  

"И вообще, мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накотовасил, и дальше я уже буду с ним разговаривать. Я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла", - призналась артистка.  

При этом она отказалась называть конкретную причину развода, не желая порочить репутацию Прилучного. Она не хочет, чтобы их дети когда-либо узнали о неприглядных фактах отцовской биографии. 

Актриса призналась, что по-прежнему "безумно" любит Павла Прилучного. "Я не исключаю, что, может быть, мы разведемся, через пять лет снова встретимся и поженимся. Ну мало ли", - сказала она. 

Напомним, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о разводе после восьми лет брака. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия. 

Видео: 10 самых... "Громкие разводы звезд"

 

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.