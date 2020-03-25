"Он накотовасил": Муцениеце объяснила развод с Прилучным

По ее мнению, актеру пора к психологу

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце объяснила, почему она разводится с Павлом Прилучным.

"Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше - для меня это показатель. Он не понимает меня, я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык", - сказала Муцениеце в эфире YouTube-программы PeopleTalk TV.

По словам артистки, они с Прилучным решили разойтись мирно, чтобы остаться хорошими родителями для своих детей - четырехлетней Мии и семилетнего Тимофея. Кстати, малыши пока не знают о разводе родителей. Агата Муцениеце говорит, что они с мужем постоянно были в разъездах, поэтому дети даже не заметили особых изменений в семейной жизни.

Прилучный скептически относится к психологам, так что пара не пыталась решить свои проблемы вместе со специалистом.

"И вообще, мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накотовасил, и дальше я уже буду с ним разговаривать. Я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла", - призналась артистка.

При этом она отказалась называть конкретную причину развода, не желая порочить репутацию Прилучного. Она не хочет, чтобы их дети когда-либо узнали о неприглядных фактах отцовской биографии.

Актриса призналась, что по-прежнему "безумно" любит Павла Прилучного. "Я не исключаю, что, может быть, мы разведемся, через пять лет снова встретимся и поженимся. Ну мало ли", - сказала она.

Напомним, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о разводе после восьми лет брака. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия.

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