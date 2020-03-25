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В Москве умер сценарист Илья Рубинштейн

12:42
  • среда
  • 25 марта 2020

Ему было 57 лет

В Москве умер сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн. Ему было 57 лет.

"Ильи нет, он умер, это случилось вчера (24 марта)", - сообщила агентству ТАСС мать Рубинштейна.

Рубинштейн – выпускник сценарного факультета ВГИК имени С. А. Герасимова. В частности, он написал сценарий и снял фильм "Май" (в соавторстве с Маратом Рафиковым). Картина получила специальный приз жюри Всероссийского конкурса киносценариев. Как актер он принял участие в фильме Владимира Машкова "Папа".

Режиссер также вел активную писательскую деятельность. Автор книг "Старлей. Победа и весна", "Дворовый романс", "Футбол на двоих" и других произведений.

До прихода в сферу кино и литературы Рубинштейн работал экономистом.

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Илья Рубинштейн
Илья Рубинштейн
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