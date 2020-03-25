Россия поможет в борьбе с коронавирусом нуждающимся странам

Наша страна успешно противостоит COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем. По последним данным, в стране 658 зараженных.

Власть в сложившейся ситуации действует эффективно, заверил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции находятся под особым вниманием СБ.

У России есть силы и ресурсы помочь в борьбе с COVID-19 наиболее нуждающимся в поддержке государствам, передает "Интерфакс".

"Вирус пришел к нам из-за границы, и сегодня общая задача - объединить усилия в борьбе с пандемией, как внутри страны, так и в мире в целом", - отметил Патрушев.

Ранее в Италию вылетел 15-й самолет ВКС России с военнослужащими и техникой для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. По последним данным, в Италии 69 176 зараженных COVID-19. Умерли 6 820, выздоровели 8 326.

Видео: российские военные вирусологи направились в итальянский Бергамо

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