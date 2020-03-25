Потери российских туроператоров оценили в десятки миллиардов

Выездной туризм страдает больше

Российские туроператоры могут потерять 37 миллиардов рублей из-за пандемии коронавируса, если до сентября большинство направлений не откроется. Такую оценку дали в Ассоциации туроператоров России.

"Если ситуация идет по пессимистическому сценарию, мы можем сказать, сколько будет недополученный доход туроператоров. По выездному туризму недополученный доход туроператоров мы оцениваем в 25 миллиардов рублей, по въездному - порядка 12 миллиардов", - заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Еще в феврале АТОР оценивал возможные совокупные убытки туроператоров в 27 миллиардов рублей, пишет "Интерфакс". С тех динамика продаж не особо изменилась, констатировала Ломидзе.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка нового коронавируса. Он быстро перекинулся на другие страны и охватил весь мир. Общее число заболевших, по данным на 25 марта, превысило 425 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали около 19 тысяч зараженных.

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство стран мира ограничили или вовсе прекратили авиасообщение. В некоторых государствах введены серьезные ограничения на передвижения людей вплоть до запрета выходить из дома.

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