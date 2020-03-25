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Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесено

13:12
  • среда
  • 25 марта 2020

Ранее СМИ сообщили об отмене визита Путина в Санкт-Петербург

Заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было пройти в среду в Санкт-Петербурге, перенесено на другую дату, а не отменено, как сообщалось ранее.

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Как сообщил РИА Новости советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, дополнительная информация появится позже.

"Заседание совета перенесено на другую дату, пока неизвестно, на какую именно, дополнительная информация появится позже. Сегодня он не состоится. Я не уполномочен говорить о причинах переноса", - сказал Толстой.

Заседание Совета по культуре должно было пройти в Константиновском дворце. Ранее СМИ сообщили об отмене визита Путина в Петербург. Официально Кремль не предупреждал об этом.

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