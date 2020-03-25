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В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году

13:23
  • среда
  • 25 марта 2020

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом дальше, неизвестно

Подготовка к Параду Победы, традиционно проходящего 9 мая на Красной площади, пока что продолжается, но все будет зависеть от обстоятельств.

Окончательное решение о переносе или отмене мероприятия пока не принято, передает ТАСС. Кремль будет исходить из эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

"Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.

"Необходимо сделать все так, чтобы с одной стороны отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей страны, но с другой стороны не подвергать опасности здоровье наших людей", - подчеркнул Песков.

В этом году наша страна отмечает 75-летние победы в Великой Отечественной войне.

Видео: какая российская техника примет участие в Параде на Красной площади

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