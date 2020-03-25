Путин сегодня обратится к россиянам из-за коронавируса

Президент принял такое решение после посещения больницы в Коммунарке

Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам России из-за ситуации с коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент завершает подготовку текста. Путин принял решение обратиться к россиянам после совещания по коронавирусу, которое прошло накануне, и визита в инфекционную больницу в Коммунарке.

Отвечая на вопрос, как Путин себя чувствует после визита в больницу, Песков ответил: "Тьфу-тьфу-тьфу".

Во вторник Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в России. В ходе встречи мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения высокая. После совещания президент решил осмотреть больницу в Коммунарке, где находятся под наблюдением и на лечении граждане с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом. Облачившись в защитный костюм, Путин осмотрел лечебный корпус и пообщался с одним из инфицированных.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен еще у 163 человек. Таким образом, число инфицированных, по состоянию на 25 марта, выросло за сутки с 495 до 658. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, в Москве число заболевших увеличилось на 120 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"