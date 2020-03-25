ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Свердловской области наградят мужчину, спасшего пенсионерок из огня

15:02
  • среда
  • 25 марта 2020

Алексей Салонин совершил геройский поступок

В Каменск-Уральске Свердловской области мужчина спас из огня двух пенсионерок. Горел деревянный дом. Счёт шёл буквально на секунды. Не задумываясь, Алексей Салонин бросился в полыхающую квартиру.

Обугленные стены и потолок, оплавленная техника. Непотушенная сигарета одного из жильцов этой коммунальной квартиры стала причиной пожара. Огонь быстро перекинулся на соседние комнаты, где проживали пожилые женщины.

"Вышла, а в коридоре дым. Ничего не видно. Я стала соседку Таню кричать, а она не отзывается", - рассказала пострадавшая пенсионерка Любовь Минакова.

Алексей Солонин из соседней секции вспоминает: увидев огонь в окне, он сразу бросился на помощь. Он знал, что в квартире живут пенсионерки. Одна из которых, к тому же, не ходит. Времени на раздумья не было. Мужчина влез в полыхающую квартиру через окно.

"Там ничего не было видно. Я хотел первый раз двери открыть - не получилось, прибежал обратно сюда, открыл окно, вроде более или менее дым ушел, я пошел обратно", - сказал Алексей Салонин.

Он ползком  продвигался по горящей квартире. Одну из пенсионерок обнаружил на полу, но в сознании. Помог добраться до лестничной клетки и вернулся, чтобы вывести вторую пенсионерку.

"Женщину одну нашел на кухне, она сидела. А вторая женщина вон там - у того окна стояла. Я ту женщину вытащил потом в подъезд и эту потом вывел ", - показал Салонин (см. видео).

Мужчина помог выбраться пенсионерке, защищая себя и ее от дыма мокрым полотенцем. Еще до прибытия пожарных обе были спасены. Виновник возгорания погиб на месте.

"Могло бы быть, конечно, у нас и трое погибших. Если бы он не предпринял данные действия, женщины бы как минимум получили отравление продуктами горения", - заявил начальник отдела надзорной деятельности Каменского городского округа ГУ МЧС по Свердловской области Василий Аверинский.

Сейчас одна из пенсионерок находится в больнице под наблюдением врачей. Вторая уже вернулась домой. Ее родственники благодарят отважного соседа. "Он хороший парень, отзывчивый, вообще. Спасибо, конечно, ему!" – сказала Оксана Фаушканова.

В МЧС говорят, что счёт шёл на секунды, дым от сгоревшей бытовой техники слишком токсичен, и жильцы квартиры могли просто задохнуться. За проявленную смелость спасатели Свердловской области хотят отметить подвиг Алексея ведомственной наградой.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мужчина спас двух пенсионерок
Мужчина спас двух пенсионерок
Последствия пожара
Последствия пожара
Последствия пожара
Последствия пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.