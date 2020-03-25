В Свердловской области наградят мужчину, спасшего пенсионерок из огня

Алексей Салонин совершил геройский поступок

В Каменск-Уральске Свердловской области мужчина спас из огня двух пенсионерок. Горел деревянный дом. Счёт шёл буквально на секунды. Не задумываясь, Алексей Салонин бросился в полыхающую квартиру.

Обугленные стены и потолок, оплавленная техника. Непотушенная сигарета одного из жильцов этой коммунальной квартиры стала причиной пожара. Огонь быстро перекинулся на соседние комнаты, где проживали пожилые женщины.

"Вышла, а в коридоре дым. Ничего не видно. Я стала соседку Таню кричать, а она не отзывается", - рассказала пострадавшая пенсионерка Любовь Минакова.

Алексей Солонин из соседней секции вспоминает: увидев огонь в окне, он сразу бросился на помощь. Он знал, что в квартире живут пенсионерки. Одна из которых, к тому же, не ходит. Времени на раздумья не было. Мужчина влез в полыхающую квартиру через окно.

"Там ничего не было видно. Я хотел первый раз двери открыть - не получилось, прибежал обратно сюда, открыл окно, вроде более или менее дым ушел, я пошел обратно", - сказал Алексей Салонин.

Он ползком продвигался по горящей квартире. Одну из пенсионерок обнаружил на полу, но в сознании. Помог добраться до лестничной клетки и вернулся, чтобы вывести вторую пенсионерку.

"Женщину одну нашел на кухне, она сидела. А вторая женщина вон там - у того окна стояла. Я ту женщину вытащил потом в подъезд и эту потом вывел ", - показал Салонин (см. видео).

Мужчина помог выбраться пенсионерке, защищая себя и ее от дыма мокрым полотенцем. Еще до прибытия пожарных обе были спасены. Виновник возгорания погиб на месте.

"Могло бы быть, конечно, у нас и трое погибших. Если бы он не предпринял данные действия, женщины бы как минимум получили отравление продуктами горения", - заявил начальник отдела надзорной деятельности Каменского городского округа ГУ МЧС по Свердловской области Василий Аверинский.

Сейчас одна из пенсионерок находится в больнице под наблюдением врачей. Вторая уже вернулась домой. Ее родственники благодарят отважного соседа. "Он хороший парень, отзывчивый, вообще. Спасибо, конечно, ему!" – сказала Оксана Фаушканова.

В МЧС говорят, что счёт шёл на секунды, дым от сгоревшей бытовой техники слишком токсичен, и жильцы квартиры могли просто задохнуться. За проявленную смелость спасатели Свердловской области хотят отметить подвиг Алексея ведомственной наградой.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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