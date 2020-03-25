Застрявшим за границей россиянам напомнили о сроках формирования вывозных списков

Для тех, кто этот срок пропустит, возвращение в Россию станет вопросом личной ответственности

Около 45 тысяч организованных туристов из нашей страны сейчас остаются за рубежом, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Исполнительный директор организации Майя Ломидзе подчеркнула: это в два раза меньше, чем на начало недели.

Большинство клиентов турфирм, которые находятся за границей, вернутся на родину до 31 марта, передает "ТВ Центр". Формирование вывозных списков закончится завтра в 14:00 по времени страны пребывания. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Для тех, кто этот срок пропустит, возвращение в Россию станет вопросом личной ответственности.

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