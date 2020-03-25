В Москве усилили санитарную обработку подъездов

Коммунальщики протирают всё

В Москве из-за угрозы заражения коронавирусом усилили санитарную обработку подъездов. Особое внимание уделяют тем домам, где у жителей выявили случаи заболевания опасной инфекцией.

Сотрудники коммунальных служб в защитной экипировке специальным составом протирают всё: перила, кнопки лифта, почтовые ящики, ручки дверей и мусоропроводов, подоконники. Регулярно проводят влажную уборку и на лестницах, а также площадках у квартир.

Между тем, московские управляющие компании сейчас стараются поддержать жителей, создавая у них оптимистический настрой. На своих официальных страничках в соцсетях они опубликовали фотографии, на которых сотрудники в защитных костюмах держат в руках надписи с пожеланиями здоровья.

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