Афиша на карантин: что посмотреть, не вставая с дивана

У самоизолированных россиян появилась возможность, наконец, побывать в театре

Познакомиться с Москвой эпохи модерна или узнать, как создаются музеи под открытым небом, а еще сходить в театр, не покидая собственной квартиры, теперь можно не выходя из дома. Мосгорнаследие запустило в Интернете виртуальный лекторий. Там уже доступно восемь познавательных лекций, которые ведут известные столичные историки и искусствоведы. Новинка вполне может быть востребована с учётом сегодняшней самоизоляции.

Вместо театральных декораций на сцене - телестудия. Актеры в новой роли - журналистов. А вместо афиши на сайте - программа передач. МХАТ имени Горького ведет свою, интеллектуальную борьбу с вирусом, отнявшим у театра зрителей. В режиме 24/7 - поэтические вечера, встречи с режиссерами, музыкантами и художниками. И даже онлайн-спектакли. И самое ценное - прямая связь со зрителем.

"Я был удивлен тем, что достаточно много вопросов. Мы даже не на все успели ответить. И, действительно, значит, мы нужны зрителю. Нас смотрят, нас слушают, по нам скучают. Я надеюсь, что этот контакт будет установлен. И мы, конечно, сможем не потерять вот этого ощущения диалога со зрителем", - говорит худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков.

"Мы будем очень стараться для того, чтобы в эту панику, которая существует в наше время, все-таки были еще какие-то светлые минуты", - говорит актриса театра Наталья Медведева.

В программе проекта "МХАТ говорит" много рубрик: "Худрук online", виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы режиссеров о предстоящих премьерах. Репетиции никто не отменял. Маленькими группами готовят новые спектакли. А в День театра,

27 марта, артисты МХАТ и приглашенные звезды, в режиме нон-стоп будут читать зрителям канала выборочные главы из книги Константина Станиславского "Моя жизнь в искусстве".

В этот же день театр Вахтангова подарит своим зрителям просмотр киноверсии спектакля "Пристань".

"Этот спектакль быль поставлен Римасом Туминасом к 90-летию театра. То есть почти 10 лет тому назад. В этом спектакле участвовали все великие звезды. Великие актеры театра Вахтангова. Этот спектакль прожил у нас в репертуаре 7 лет. Мы его только три года назад сняли. Этот спектакль – легенда", - говорит директор Театра имении Вахтангова Кирилл Крок.

Но работать в онлайн-режиме театр Вахтангова не планирует. Игра при пустом зале, считают здесь, серьезное испытание для актеров. Ведь драматический спектакль - это все-таки обмен энергетикой и эмоциями.

В театре на Малой Бронной тоже не хотят играть спектакли без зрителя. Но придумали другую форму общения.

"Мы не станем публиковать в Сети записи наших спектаклей, не станем организовывать видео-трансляции наших спектаклей. Есть у меня такое глубокое внутреннее убеждение, что в театр нужно ходить. Ногами. А что же делать пока это невозможно? Пока, я подчеркиваю, пока. Пока это невозможно - театр можно и нужно изучать", - говорит худрук театра Константин Богомолов.

Он пообещал серию бесплатных онлайн-лекций от лучших современных театроведов.

Изменения в афише и в Гоголь-центре. Чтобы быть в курсе жизни этого театрального центра, нужно активно следить за его соцсетями.

"Гоголь-центр теперь будет приходить достаточно регулярно к вам домой. Мы начинаем проект Гоголь-диджитал. Театральные спектакли, специальные программы, интервью с артистами, музыкальные представления", - говорит Кирилл Серебренников.

И один из первых серьезных подарков зрителям - концерт-посвещение Алле Пугачевой - "Наша Алла". Известные и неизвестные песни из репертуара 70-80-х годов. Новые интерпретации и неожиданные аранжировки.

Екатерина Гоголева, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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