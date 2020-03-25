Москвичи вслед за гречкой и ноутбуками раскупили спортинвентарь

Качаться можно и дома

Москвичи на фоне пандемии скупают не только муку и гречку, но и спортивный инвентарь. Хотя бассейны и финтес-клубы сейчас закрыты, здорового образа жизни никто не отменял, а качать мускулы можно и дома. К тому же, тренеры готовы проводить занятия онлайн.

Если нельзя зайти в фитнес-клуб, то он сам выходит. Часть - в онлайн, часть – "живьем", то есть на свежий воздух. Все требования Роспотребнадзора при этом соблюдены. Число участников тренировки – не больше 50, пожилых среди них нет, все поверхности спортинвентаря продезинфицированы.

Небольшая площадка может быть и зоной гимнастики, и импровизированным рингом. На столицу приходится почти половина объектов российской фитнес-индустрии. "Утром – бассейн, вечером – зал" – алгоритм миллионов. Неудивительно, что сразу после закрытия фитнес-клубов люди начали скупать спортинвентарь. Продажи подскочили на 40%. Средний чек вырос почти до 7 тысяч рублей. Актуальны мини-тренажеры, которые каждый может разместить в домашних условиях.

В Москве, как и на всей планете, одна проблема — в режиме самоизоляции очень быстро набегает лишний вес. Кто-то заедает стресс от тревожных сообщений, кому-то больше нечем заняться на карантине. А кто-то просто спасает запас продуктов, чей срок годности на исходе.

Онлайн-тренировки сейчас проводят и звезды, и профессиональные инструкторы. А технические устройства и динамичная музыка скрашивают одиночество. На выбор – пятиминутки стройности и получасовые тренировки в изоляции. Одна из самых популярных – с туалетной бумагой.

Егор Киселёв, Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"