Как будет работать самоизоляция для москвичей старше 65 лет

Ограничения начнут действовать с четверга

С завтрашнего дня и до 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим, в том числе те, кто продолжает работать. На это время им выпишут больничный. На период самоизоляции город будет оказывать старшему поколению всяческую поддержку. Кроме того, все горожане старше 65 получат разовую материальная помощь.

Дачная самоизоляция в семье Доброхваловых длится уже неделю. За это время 75-летняя Любовь Фёдоровна успела обучить внуков тонкостям лепки вареников, пересмотреть весь онлайн-репертуар столичных театров и даже кое-что продать через интернет.

"У меня трое внуков и забот хватает. Также есть время на просмотр фильмов и спектаклей. Еще смотрю, что делают мои друзья в соцсетях", - рассказала Любовь Доброхвалова.

Оставить сыновей на попечение активной бабушки их родители решили до окончания карантина. Оба врачи по профессии, остались работать в Москве. К самоизолирующимся выбираются раз в несколько дней, чтобы завезти продукты. Сумки оставляют у калитки. Так оно для старших членов семьи безопаснее.

- Мне, Игорь, плакать хочется, что Вы сюда пришли!

Последняя неделя в Москве показала, что без защиты и поддержки в трудное время не останутся и те из пожилых людей, кто с изоляцией столкнулся один на один. Помочь одиноким пенсионерам с доставкой еды и медикаментов на дом вызвались тысячи волонтеров.

Оставить заявку на получение помощи можно через портал "Мывместе2020.рф" или по телефону горячей линии 8-800-2003-411. Продукты доставят до дверей квартиры, чтобы уберечь тех, для кого вирус особенно опасен от вероятной встречи с его носителями. В борьбе с коронавирусом самоизоляция до сих пор самое надежное средство во всем мире, но в Москве пойти на такие меры спешат далеко не все.

На станции метро "Третьяковская" людей, входящих в группы риска по коронавирусу, пока довольно много. Кто-то до сих пор не верит в опасность нахождения в людных местах, а у кого-то, как они утверждают , нет иного выхода.

- Дома сидеть? Извините. Это не в моём возрасте! - А мне 64 будет, не 65! - У меня сейчас такая работа, что я должен ходить каждый день.

Как бы не хотелось, но к самоизоляции сейчас должны готовится все, кто в зоне риска. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям власти Москвы выплачивают разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них половина суммы авансом автоматически поступит на карту в начале карантина, а вторая часть по завершении режима самоизоляции. Для людей с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию. Также временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно.

Татьяна Сидорова, Сергей Ким, Мария Леванова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"