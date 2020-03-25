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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

13:50
  • среда
  • 25 марта 2020

Актриса несколько недель провела в больнице

Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова, ей было 93 года.

Как сообщает "Экспресс-газета", актрису госпитализировали 4 марта. Несколько недель она проходила лечение в одной из московских клиник. Причина смерти пока не сообщается, однако известно, что Макарова продолжительное время болела и страдала от астмы.

Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова известна по ролям в таких фильмах, как "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Женщины", "Русское поле", "Молодая гвардия", "Сельский врач". Была замужем за режиссером Сергеем Бондарчуком, у пары родилась дочь Наталья, ставшая впоследствии актрисой и кинорежиссером. Во второй раз Макарова вышла замуж за хирурга Михаила Перельмана.  

Видео: "Инна Макарова. Предсказание судьбы"

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