Актуальная информация по борьбе с коронавирусом в России на сегодня, 25 марта

Новые ограничения заработали в Москве

В ближайшие часы Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что за сутки число заболевших в нашей стране увеличилось более чем на полторы сотни. Всего с начала эпидемии выздоровели и выписались из больниц 29 человек.

Почти полтора миллиарда рублей выделено из Резервного фонда правительства на расширение работ по созданию вакцины и тестированию коронавируса. Также средства получат регионы. В первую очередь, на расширение мощностей больниц для приема новых пациентов. Борьба с инфекцией - задача номер один, спрашивать с ответственных лиц будут строго, подчеркнул Михаил Мишустин.

"Очень важно, чтобы власти на местах были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет. Если губернатор или профильный министр не уделяет должного внимания этой проблеме, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Количество заболевших увеличивается, но ситуация под контролем, отметила Татьяна Голикова. Рост числа связан с более масштабным тестированием граждан. "В России сейчас 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек", - сообщила вице-премьер.

По распоряжению правительства во всех регионах закрыты клубы, кинотеатры, развлекательные центры. Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения больных с коронавирусом. Один из важных пунктов - если у пациента температура не выше 38,5 градусов, дыхание свободное, нет симптомов, отягчающих состояние, ему можно остаться в изоляции дома. Но такой вариант не применим для пациентов пожилого возраста, для людей с хроническими заболеваниями, а также для будущих мам. С завтрашнего дня во многих регионах действует обязательная домашняя самоизоляция для людей старше 65 лет. Именно они в группе риска. В Москве эта норма касается почти двух миллионов человек.

"Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянина на своем личном сайте.

В среду столичный градоначальник заявил, что в московских торгово-развлекательных центрах в целях профилактики коронавирусной инфекции будут закрыты кинозалы, катки, боулинги, игровые комнаты.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отправила всех сенаторов старшего возраста на дистанционную работу.

"Каждый из вас должен показывать личный пример. Вот с завтрашнего дня в соответствии с указом мэра Москвы все, кто старше 65 лет - сотрудники аппарата Совета Федерации, сенаторы - должны находиться на домашнем карантине. Кроме руководства, ответственность с которого никто не снимал. И мы активно будем продолжать работать. В регионах работа тоже не отменяется, но прошу вас строго соблюдать требования, обозначенные на этот период. И показывать в этом пример законопослушания", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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"Очень многое зависит от нас с вами. Насколько мы сами для себя определим определенные обязательства и рамки, в которых будем находиться. Речь идет о выполнении предписаний соответствующих служб о необходимости карантина и самоизоляции. Но не все выполняют обязательства и предписания. В этой связи мы внесли законодательную инициативу, которая предполагает ответственность", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Павел Прокопенко. Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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