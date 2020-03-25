Пожилым москвичам помогут с отоплением дач дровами и углем

С 26 марта пожилые москвичи должны соблюдать домашний режим

Пожилым москвичам и гражданам с хроническими заболеваниями, которые решили самоизолироваться на дачах, помогут с отоплением. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что с 26 марта по 14 апреля пожилые и страдающие заболеваниями люди должны соблюдать домашний режим из-за угрозы распространения коронавируса. Всего в столице таких 1,9 миллиона человек.

"Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Погода обещает быть теплой, но все же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам", - написал мэр на своем персональном сайте.

Чтобы получить дрова или уголь, нужно позвонить по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Обращение Сергея Собянина к пожилым москвичам

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен еще у 163 человек. Таким образом, число инфицированных, по состоянию на 25 марта, выросло за сутки с 495 до 658. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, в Москве число заболевших увеличилось на 120 человек.

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