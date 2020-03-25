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71-летний принц Чарльз заболел коронавирусом

13:49
  • среда
  • 25 марта 2020

Он самоизолировался в особняке в Шотландии

71-летний принц Чарльз, старший сын Елизаветы II, сдал тест на коронавирус нового типа. Результат оказался положительным. 

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Как сообщает Variety, у принца Чарльза наблюдаются легкие симптомы заболевания. В целом он чувствует себя неплохо. 

По данным The Guardian, принц Уэльский работает удаленно. У его супруги Камиллы тоже взяли анализы, но COVID-19 у нее не обнаружили. 

Ранее сообщалось, что Елизавета II контактировала с работником Букингемского дворца, который заразился коронавирусом. Всех людей, которые с ним общались, отправили на карантин.  

Видео: забывший об осторожности принц Чарльз оконфузился с рукопожатиями

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