71-летний принц Чарльз заболел коронавирусом

Он самоизолировался в особняке в Шотландии
71-летний принц Чарльз, старший сын Елизаветы II, сдал тест на коронавирус нового типа. Результат оказался положительным.
Как сообщает Variety, у принца Чарльза наблюдаются легкие симптомы заболевания. В целом он чувствует себя неплохо.
По данным The Guardian, принц Уэльский работает удаленно. У его супруги Камиллы тоже взяли анализы, но COVID-19 у нее не обнаружили.
Ранее сообщалось, что Елизавета II контактировала с работником Букингемского дворца, который заразился коронавирусом. Всех людей, которые с ним общались, отправили на карантин.
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