На Украине вводят режим ЧС по всей стране из-за коронавируса

Он продлится 30 дней

Украинские власти намерены ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с коронавирусом.

Он продлится 30 дней, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее режим ЧС был введен только в Киеве и восьми областях страны. Запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ограничено движение транспорта.

По последним данным, на Украине 113 зараженных коронавирусом, трое умерли.

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