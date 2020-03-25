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В Москве из-за коронавируса закрылись кинотеатры и развлекательные центры

14:36
  • среда
  • 25 марта 2020

Меры направлены на борьбу с вирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановке работы в столице культурных и досуговых заведений.

С завтрашнего дня (26 марта) буду закрыты библиотеки, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты, ночные клубы, дискотеки, аттракционы в парках культуры и отдыха.

Временно приостанавливаются проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий.

В ресторанах и барах вводится запрет на курение кальянов. Магазины и банки, в том числе расположенные в торговых центрах, остаются открытыми. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь.

Центр "Мои документы" переходит на работу по предварительной записи и только для тех случаев, когда услугу невозможно получить онлайн, сообщил Собянин на своем сайте. 

По последним данным, в Москве 410 подтвержденных случаев коронавируса. 14 человек выздоровели.

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