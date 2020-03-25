Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Это связано с режимом самоизоляции

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проект в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, эта мера непопулярная, но необходимая. Так удастся обеспечить режим самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек".

"Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней", - написал Собянин.

С 26 марта по 14 апреля пожилые москвичи и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Для дополнительной поддержки власти столицы выплатят им по четыре тысячи рублей - две авансом, а оставшиеся - после окончания режима самоизоляции при условии его соблюдения.

Кроме того, отменен льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса. Это сделано для того, чтобы учащиеся в связи с закрытием школ соблюдали режим самоизоляции, а не катались по городу.

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