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Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

14:46
  • среда
  • 25 марта 2020

Это связано с режимом самоизоляции

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проект в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

По его словам, эта мера непопулярная, но необходимая. Так удастся обеспечить режим самоизоляции, чтобы  уберечь от заразы наших бабушек и дедушек".

"Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней", - написал Собянин.

С 26 марта по 14 апреля пожилые москвичи и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Для дополнительной поддержки власти столицы выплатят им по четыре тысячи рублей - две авансом, а оставшиеся - после окончания режима самоизоляции при условии его соблюдения.

Кроме того, отменен льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса. Это сделано для того, чтобы учащиеся в связи с закрытием школ соблюдали режим самоизоляции, а не катались по городу.

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