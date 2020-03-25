Слухи о новой беременности Собчак появились в Сети

Она предпочитает носить свободную одежду

В Сети появились слухи о новой беременности телеведущей Ксении Собчак, которая в сентябре вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

В последнем выпуске своей передачи "Док-ток" Собчак появилась в голубой хламиде и свободном пальто. Журналистка посетила инфекционную больницу, чтобы разобраться в ситуации с распространением коронавируса.

"Ксения, дорогая, в вашем положении поберечься бы, а не ходить по инфекционкам!" - написали в анонимном Telegram-канале "Героиня Татлера". Автор считает, что свободная одежда не может скрыть якобы округлившийся живот телезвезды.

"Вот такая голубенькая хламидия с дополнительными объемами спереди, призванная вроде бы скрыть проклевывающийся живот, наоборот, всячески обращает внимание и на то место, где он растет, и на набравшие воды руки тоже", - пишет автор канала.

"Собчак все-таки беременна", - подхватывает новость Telegram-канал "Небожена".

Слухи о новой беременности Собчак появились в конце февраля. Журналистка не опровергала их и не подтверждала, ограничиваясь шутливыми комментариями. "Ребят, вчера Красовский так пялился на мой живот после поедания блинов, что мне стало ясно зато, кто героиня "Татлера". Привет, Антош", - написала она в Telegram, обращаясь к журналисту Антону Красовскому.

Напомним, что Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. В ноябре мальчику исполнится четыре года.

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