В Москве заработали новые ограничения из-за коронавируса

В столице закрыли все развлекательные заведения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов колледжей, вузов и пожилых людей старше 65 лет. Вся информация о новых ограничениях в столице опубликована на сайте главы города.

По всей столице временно приостанавливаются любые массовые мероприятия в помещениях и под открытым небом. Центры "Мои документы" переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и неотложных состояниях. Что касается торговых центров, то там должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы и прочее. При этом магазины, банки и службы быта, расположенные на территории торговых комплексов, остаются открытыми.

Ранее в среду из больницы в Коммунарке выписали 54 пациента. Об этом сообщил главврач инфекционной клиники Денис Проценко. В свою очередь, в мэрии уточнили, что среди них пять человек, которые полностью излечились от коронавируса. Все пациенты ранее посещали европейские страны.

Сейчас на лечении в Коммунарке находятся 380 человек. У 104 подтверждён коронавирус, девять пациентов в реанимации. В целом, по данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410 человек. За последние сутки зафиксировано 120 новых случаев.

В Москве разрешили лечиться от коронавируса в домашних условиях. Теперь не будут госпитализировать тех, у кого болезнь протекает в лёгкой форме. Такой приказ накануне на своём сайте опубликовал столичный департамент здравоохранения. В частности, в документе говорится, что пациент может остаться дома, если температура заболевшего ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затрудненного дыхания. В таком случае ему назначаются специальные препараты. Но все же если состояние будет ухудшаться, необходимо вызывать скорую помощь. Новые правила начнут действовать с 30 марта.

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