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Сотни онлайн-магазинов заблокированы в России за спекуляции на COVID-19

15:31
  • среда
  • 25 марта 2020

Спекулянты завышают цены в 2-3 раза

Сотни онлайн-магазинов и частных объявлений заблокировали торговые площадки за предложение товаров по спекулятивным ценам. Нечистоплотные дельцы решили воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса.
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Как сообщили в пресс-службе "Яндекс.Маркета", площадка отключила 300 магазинов. Причина – разнообразные спекуляции, в частности, завышение цен в 2-3 раза. Несколько сотен товаров удалила компания "AliExpress Россия". Ее представители отметили, что цены в этих предложениях были "неразумными".

Объявления о продаже медицинских масок, респираторов, товаров для лечения или профилактики COVID-19 продолжает блокировать сервис Avito. В компании добавили, что удаляют также предложения, содержащие спекуляцию на теме коронавируса, передает "Интерфакс".

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