Стоматологи будут оказывать только экстренную помощь в Москве

Ограничения действуют из-за коронавируса

В стоматологических кабинетах Москвы разрешили оказывать только экстренную помощь. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

"Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях", — приводит "Газета.Ru" сообщение мэра.

Соответствующий указ начинает действовать 25 марта.

Помимо, этого Собянин подписал указ о приостановке работы в столице культурных и досуговых заведений. Библиотеки, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты, ночные клубы, дискотеки, аттракционы в парках культуры и отдыха будут закрыты с четверга.

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