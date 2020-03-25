Спикер Совфеда призвала последовать ее примеру

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус.

Он оказался отрицательным, передает "Интерфакс". Спикер Совфеда, выступая на пленарном заседании, призвала сенаторов последовать ее примеру и сделать тест на коронавирус.

"Главное, чтобы вы понимали свою ответственность и обязательно это тестирование прошли. Я прошла - у меня коронавируса нет. Я вам докладываю, того же и вам желаю", - сказала Матвиенко.

Накануне Матвиенко отправила всех сенаторов старше 65 лет на дистанционную работу.

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