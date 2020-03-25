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Матвиенко сдала тест на коронавирус

15:47
  • среда
  • 25 марта 2020

Спикер Совфеда призвала последовать ее примеру

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус.

Он оказался отрицательным, передает "Интерфакс". Спикер Совфеда, выступая на пленарном заседании, призвала сенаторов последовать ее примеру и сделать тест на коронавирус.

"Главное, чтобы вы понимали свою ответственность и обязательно это тестирование прошли. Я прошла - у меня коронавируса нет. Я вам докладываю, того же и вам желаю", - сказала Матвиенко.  

Накануне Матвиенко отправила всех сенаторов старше 65 лет на дистанционную работу.

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