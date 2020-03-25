Памяти актрисы Инны Макаровой

В последние несколько лет народная артистка СССР боролась с тяжелой болезнью

В среду не стало российской актрисы, народной артистки Советского Союза Инны Макаровой. Ей было 93 года. В историю кино она вошла с первой же роли, сыграв Любовь Шевцову в экранизации "Молодой гвардии". За эту работу актриса была удостоена Государственной премии СССР.

Специально для Инны Макаровой в 1958 году писатель Юрий Герман создал сценарий фильма "Дорогой мой человек", в котором она сыграла одну из лучших своих ролей - геолога Варю. Звезда "Девчат" Инна Макарова снялась более чем в 50 фильмах. Параллельно работала в Театре-студии киноактера.

В последние годы Инна Владимировна боролась с тяжёлой болезнью. О времени и месте прощания с народной артисткой будет объявлено позже.

Видео: Инна Макарова. Предсказание судьбы

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