Установлена дата последней встречи Елизаветы II с инфицированным принцем Чарльзом

Они контактировали недавно
Британская королева Елизавета II и ее сын принц Чарльз, у которого обнаружили коронавирус нового типа, в последний раз виделись 12 марта. Был ли он инфицирован на тот момент, не уточняется.
Сначала сообщалось, что Елизавета II и принц Уэльский встречались 9 марта, но вскоре эту информацию уточнили. Как бы то ни было, у Ее Величества не обнаружено признаков заболевания, она чувствует себя хорошо.
23 марта у принца Чарльза взяли анализ на коронавирус. 24 марта стало известно, что результат оказался положительным. Как сообщил представитель королевской семьи, у наследника престола наблюдаются "умеренные" симптомы заболевания, но в целом он остается в добром здравии.
Принц Уэльский самоизолировался в своем доме в Шотландии и работает удаленно. "Установить, от кого именно принц заразился вирусом, не представляется возможным из-за большого числа поручений, которые он выполнял в своей публичной роли в течение последних недель", - цитирует The Guardian сообщение пресс-службы вестминстерской резиденции монаршей семьи.
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