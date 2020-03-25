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Установлена дата последней встречи Елизаветы II с инфицированным принцем Чарльзом

15:59
  • среда
  • 25 марта 2020

Они контактировали недавно

Британская королева Елизавета II и ее сын принц Чарльз, у которого обнаружили коронавирус нового типа, в последний раз виделись 12 марта. Был ли он инфицирован на тот момент, не уточняется. 
71-летний принц Чарльз заболел коронавирусом

Сначала сообщалось, что Елизавета II и принц Уэльский встречались 9 марта, но вскоре эту информацию уточнили. Как бы то ни было, у Ее Величества не обнаружено признаков заболевания, она чувствует себя хорошо.  

23 марта у принца Чарльза взяли анализ на коронавирус. 24 марта стало известно, что результат оказался положительным. Как сообщил представитель королевской семьи, у наследника престола наблюдаются "умеренные" симптомы заболевания, но в целом он остается в добром здравии. 

Принц Уэльский самоизолировался в своем доме в Шотландии и работает удаленно. "Установить, от кого именно принц заразился вирусом, не представляется возможным из-за большого числа поручений, которые он выполнял в своей публичной роли в течение последних недель", - цитирует The Guardian сообщение пресс-службы вестминстерской резиденции монаршей семьи. 

Видео: забывший об осторожности принц Чарльз оконфузился с рукопожатиями

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