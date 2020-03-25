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Круизный лайнер с заболевшими коронавирусом пустили в порт близ Рима

16:01
  • среда
  • 25 марта 2020

На борту – 85 россиян

Владелец круизного лайнера Costa Victoria, на борту которого находятся 85 российских туристов, ведет переговоры о дальнейшей судьбе пассажиров с итальянскими властями. Судну позволили зайти в порт Чивитавеккья поблизости от Рима. Ранее лайнеру отказывали в заходе в другие порты из-за обнаруженной на борту коронавирусной инфекции.
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"Costa Victoria пришвартована в Чивитавеккья, куда она прибыла сегодня утром. На борту в настоящее время 726 пассажиров разных национальностей и 776 членов экипажа. Россиян - 85", - сообщили в компании Costa Crociere.

Costa Victoria вышла из Дубая 7 марта. Вскоре одна из пассажирок заболела, ее высадили на Крите. Врачи выявили у гражданки Аргентины заражение COVID-19. Власти Венеции, куда корабль должен был прибыть 28 марта, запретили ему заход в местный порт, так же отреагировали и власти Триеста.

На днях 14 россиян сошли на берег в порту Савоны с другого круизного лайнера - Costa Luminosa. Граждан России вместе с другими пассажирами разместили в одной из римских гостиниц на карантин. Их пребывание в отеле оплачивает судовладелец, передает РИА Новости.

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