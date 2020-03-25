Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Новую дату определят позднее

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства заявил, что необходимо перенести голосование по поправкам в Конституцию. Изначально оно было запланировано на 22 апреля. О новой дате голосования пока не сообщается.

"Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь и, конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу, - принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорилось ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей", - отметил Путин.

На прошлой неделе Центризбирком утвердил порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ был доработан с учетом мер, принимаемых в борьбе с распространением коронавируса.

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