ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

16:28
  • среда
  • 25 марта 2020

Новую дату определят позднее

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства заявил, что необходимо перенести голосование по поправкам в Конституцию. Изначально оно было запланировано на 22 апреля. О новой дате голосования пока не сообщается.

"Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь и, конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу, - принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорилось ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей", - отметил Путин.

На прошлой неделе Центризбирком утвердил порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ был доработан с учетом мер, принимаемых в борьбе с распространением коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Конституция
Конституция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.