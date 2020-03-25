Россию признали фаворитом в "нефтяной войне"

Шансы Москвы на победу подсчитали японские эксперты

В разразившейся нефтяной войне между Саудовской Аравией, США и Россией преимущества на стороне Москвы, считают японские эксперты. По мнению авторов статьи в японском издании "Нихон Кэйдзай", россияне уже показали свою устойчивость в кризисных ситуациях.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза. В конце прошлой недели майские фьючерсы на нефть Brent торговались в районе 27-30 долларов за баррель. Причиной стало снижение спроса из-за вспышки коронавируса. Добавил масла в огонь и распад сделки ОПЕК+, а также обещания Саудовской Аравии увеличить добычу до 13 миллионов баррелей в сутки.

Тем не менее, как отмечает издание, Москве удалось смягчить падение курса рубля. Этому способствовало наличие обширных золотовалютных резервов и Фонда национального благосостояния. Кроме того, в бюджете Саудовской Аравии предполагаемая цена на нефть составляет около 80 долларов за баррель – а в России эта цифра вдвое меньше.

Преимущество Кремля, по мнению авторов статьи, и в устойчивости россиян перед кризисными ситуациями. Они не только смогли справиться с последствиями западных санкций, но и вполне удачно противостоят влиянию коронавируса.

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